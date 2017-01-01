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    Бернат хочет вернуться в сборную Испании

    Защитник «Баварии» Хуан Бернат рассчитывает своей игрой заслужить очередное приглашение в сборную Испании.

    «Любой игрок мечтает играть за национальную команду. Мой дебют за сборную получился удачным, но на Евро-2016 я не попал, так как у меня была проблема с коленом. Поэтому на турнир отправился другой игрок.

    Лопетеги знает меня хорошо. Если буду постоянно выходит на поле в составе «Баварии», то будет шанс вернуться в сборную Испании», – считает Бернат.

    Футболист сыграл за «Баварию» в текущем сезоне в шести матчах, записав на свой счет одну результативную передачу.

    Источник: Marca

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    01.01.2017 11:45
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