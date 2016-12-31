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    Витсель готов к переезду в Китай, «Зенит» получит за трансфер 20 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно. 27-летний бельгиец отказался от перехода в «Ювентус», решив продолжить карьеру в Китае.

    Сообщается, что хавбек раздумывает над предложениями клубов «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», которые готовы предложить ему четырехлетний контракт с окладом 18 миллионов евро в год. «Зенит» получит за трансфер футболиста 20 миллионов.

    Напомним, что за «Шанхай СИПГ» выступает бывший партнер Витселя Халк, а командой руководит Андре Виллаш-Боаш. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» возглавляет Фабио Каннаваро.

    Источник: Football Italia

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    31.12.2016 13:07
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +6979

      1bear 1 января 2017, 19:20

      ..."мыльная"опера подошла к счастливому финалу для всех...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 1 января 2017, 13:14

      пусть к халку едет там у них получиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 31 декабря 2016, 20:57

      Если так,то спасибо за годы проведенные в Зените и удачи в Китае

      2
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 31 декабря 2016, 20:42

      с наступающим новым годом братцы болельщики всех команд .всех благ вам!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > спартач 23рус 31 декабря 2016, 22:27

      и тебя с наступающим!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2304

      Бриг > спартач 23рус 1 января 2017, 01:18

      взаимно

      0
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 31 декабря 2016, 20:25

      Да, это серьезная потеря для сборной Бельгии.

      0
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 31 декабря 2016, 19:28

      Витёк уже 2 года играет через пень-колоду.

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 31 декабря 2016, 18:51

      Иуда

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2304

      Бриг > АлёшкА91 1 января 2017, 01:20

      каждому своё

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 31 декабря 2016, 18:16

      Для Зенита лучше всего.

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг > Zeff 1 января 2017, 01:21

      если не утка-то да!

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 31 декабря 2016, 17:54

      За Юве играть престижнее кончно,все таки чемпионство корячится,в ЛЧ поиграть .Но в Китае деньжат срубить можно.Велик соблазн.Думай парень.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 31 декабря 2016, 17:45

      Для Зенита вариант шикарный, а вот для Витселя - спорный. Мечтал играть за Юве с детства - и получается продал свою мечту.

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