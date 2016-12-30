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  • Тренер «Шахтера» считает, что в донецкой команде играют четыре лучших вратаря в мире

Тренер «Шахтера» считает, что в донецкой команде играют четыре лучших вратаря в мире

30 декабря 2016, 15:06
6

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Антонио Феррейра выразил мнение, что в его распоряжении имеются лучшие голкиперы в мире. Напомним, что в составе «горняков» выступают Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Никита Шевченко и Олег Кудрик.

«На мой взгляд, в мире есть четыре лучших вратаря. Все они играют в «Шахтере». Сейчас Пятову 32 года, Каниболоцкому – 28. Это опытные голкиперы. Никите Шевченко – 23. Он молодой, но уже имеет достаточно опыта. Кудрику всего 20 лет. Он очень молодой. Могу сказать, что следующие десять лет «Шахтер» не будет иметь проблем с вратарями.

Чем больше вратарь играет, тем лучше себя чувствует, лучше понимает игру команды и своих партнеров. В игре Антона и Шевы есть небольшие ошибки. Они возникают из-за того, что эти голкиперы нечасто выходят на поле. Конечно, лучше им выходить на поле чаще, но намного важнее то, что лучше для команды.

Я работаю с четырьмя вратарями, но играет только один. Обычно на этой позиции не делают замен во время матча. Клуб платит мне за то, что я озвучиваю игрокам больше негативных решений, чем позитивных. Перед игрой я говорю только одному голкиперу: «Ты играешь». Еще трем мне нужно сказать: «Ты не играешь», – цитирует Феррейру gazeta.ua.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Шахтер Каниболоцкий Антон Пятов Андрей Шевченко Никита Кудрик Олег
Комментарии (6)
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Аристократ Олжик
1483099764
Сам себе противоречит, вроде лучшие, но при этом у них возникают ошибки, потому что они играют немного . . .
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shinnik
1483103395
Миша Бирюков хлопнул себя по ляжкам..Как так?!)
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unikol
1483103934
Антонио Феррейра выразил мнение, что в его распоряжении имеются лучшие голкиперы в мире. Остальные (см. составы команд мира) и рядом не стояли. Этот господин что-то покурил...
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Михаил Шевченко
1483104247
Пяток может и уходит в топ 10 в мире,а остальные простые лавочник и которые только и делают что касячат
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Михаил Шевченко
1483104295
Б....адский Т-9 че я написал то(((((
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filosof sparty
1483105823
Когда видишь то, чего не видят остальные, это либо дар, либо диагноз…
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