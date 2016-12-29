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    Канунников и Полоз могут стать игроками «Спартака»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников и полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз попали в сферу интересов «Спартака». Напомним, ранее сообщалось, что Полоз может сменить клубную прописку из-за задержек по зарплате, однако позднее данная информация была опровергнута руководством команды.

    По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро, Полоза – 5. В нынешнем сезоне первый провел за «Рубин» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. На счету Полоза – 14 встреч, четыре забитых мяча и пять голевых пасов.

    Источник: Бобсоккер

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    29.12.2016 23:01
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 30 декабря 2016, 14:14

      Полоз в спартак потеря места в основном составе вылет из сборной,не знаю надо ему это?

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 30 декабря 2016, 12:44

      да скоро если всему верить у спартака не то что два все 4 состава будут причём не плохих)))

      -1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 30 декабря 2016, 10:46

      Не уверен что это всё правда . Но уже как то Динамо Москва всех скупало .

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > ВЛАДИВОСТОК 30 декабря 2016, 13:55

      А сколько Рубин в прошлое окно накупил.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 30 декабря 2016, 10:02

      Даёшь два Спартака и ещё на пару скамеек народу хватит)))

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 30 декабря 2016, 09:17

      Было не плохо!

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > agrmark 30 декабря 2016, 10:29

      Было бы плохо!

      -1
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      Рейтинг: +2336

      den161 30 декабря 2016, 07:44

      Как же зае@али эти желтопрессники...

      5
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      Рейтинг: +351

      zadira56 30 декабря 2016, 06:40

      Нормальный человек в свинарник не пойдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > VVM1964 30 декабря 2016, 14:13

      А кто сказал что он нормальный????

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 30 декабря 2016, 06:10

      интересно откуда эта информация

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 декабря 2016, 05:15

      Пока одни слухи! По которым в Спартак уже чуть ли не 20 игроков переходят или Спартак ими интересуется.

      -1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 30 декабря 2016, 05:12

      Пока одни слова, ни какой конкретики! Ждем реальных приобретений!

      0
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