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    Полоз может покинуть «Ростов» из-за задержек по зарплате

    Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз готов покинуть команду после завершения текущего сезона. Действующий контракт 25-летнего нападающего с клубом рассчитан до середины 2017 года. В том случае, если стороны не смогут прийти к общему знаменателю в переговорах, то футболист через полгода сможет покинуть «Ростов» бесплатно и присоединиться к другой команде без выплаты компенсаций.

    Стоит отметить, что основная причина для ухода – это регулярные задержки заработной платы и премиальных. Сам игрок хочет выступать в более сильной команде, возможны варианты с переездом в Европу.

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Спартак».

    Источник: Известия

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    26.12.2016 06:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 декабря 2016, 14:06

      Эту утку запустили Зенит оле оле олa ,Marqello и подобные им педрилы....Полоз - адекватный мужик и ему нечего делать ни в Спартаке ,ни в других российских клубах....Если и уходить - то в Европу...Но туда- рановато...

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 26 декабря 2016, 11:05

      Вброс.Просто давно не было новостей про Ростов..И решили напомнить.В ближайшие полгода будет ясно куда движется клуб и нужно ли ему уходить..

      1
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      Рейтинг: +1569

      zarsm > balaton78 26 декабря 2016, 12:02

      согласен) Димас сейчас кайфует на Мальдивах со своим сынишкой и женой и офутболе он уж точно не думает)

      0
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      Рейтинг: +18

      Русик292 26 декабря 2016, 10:54

      Сдуется

      -2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 26 декабря 2016, 10:45

      В Краснодаре нужен такой игрок, если смолов уйдет

      -2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 декабря 2016, 10:13

      Очередная утка

      3
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      Рейтинг: +370

      mik1954 26 декабря 2016, 09:57

      Досадно терять хорошего игрока

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 26 декабря 2016, 09:44

      захотел бесплатно свалить,ВОТ ЭТО БЛАГОДАРНОСТЬ БЕРДЫЕВУ!!!

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > товрос 26 декабря 2016, 15:07

      Это помощь Бердыеву в выбивании денег на команду.
      У Бердыева есть возможность сказать руководству "вот видите, один из основных игроков может уйти, если денег не будет".

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 декабря 2016, 09:33

      Опять 25... Куда делись деньги за Баштуша, Новосельцева, за ЛЧ???

      1
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      Рейтинг: +42

      alboro > Томь вперёд 26 декабря 2016, 09:38

      Им тоже стыдно смотреть в глаза

      0
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 26 декабря 2016, 09:23

      такое ощущение что бомбардир обязал всех своих журналистов писать в статьях о трансферах в конце обязательную фразу... "......Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Спартак»..... "

      В трансферное окно Спартак пополнят ...судя по обещаниям ...человек 800... на сумму - лямов 800 евро

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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 26 декабря 2016, 09:06

      Тут жЫ написанно,в более сильную команду.Значит Спартак пролетает.

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