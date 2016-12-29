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  • Кафанов: «Широков – не бедный человек, не из-за денег возвращается, просто хочет еще поиграть»

Кафанов: «Широков – не бедный человек, не из-за денег возвращается, просто хочет еще поиграть»

29 декабря 2016, 18:17
3

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал информацию о возможном возвращении в футбол бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Ранее сообщалось, что «Урал» сделал предложение экс-игроку.

«Знаю, что Широков любит футбол. Он не доиграл. Широков – не бедный человек, не из-за денег возвращается, просто хочет еще поиграть. Я бы хотел, чтобы он вернулся.

Сложно ли вернуться в 36 лет? Мы знаем, что Широков играл за счет головы. Голова осталась та же самая, может, меньший объем работы будет делать. Опыт подскажет, какую позицию занять, куда отдать пас. Все равно даже при этом он может принести пользу «Уралу», – заявил Кафанов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Урал Широков Роман
Комментарии (3)
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Joko21
1483025261
Так он и сейчас играет за 70т.р. месяц. А тут фигурировала з/п в районе 1.5 млн.евро. И если посчитать, то действительно, "не из-за денег"
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Zeff
1483026613
Пусть за Солярис поиграет. Перспективная команда. Было и 0:11 Зениту-2. А в следующем сезоне претендент на выход в ФНЛ. Роман себя переоценивает. Он был хорош, когда играл в компании классных игроков Зенита. Но то время прошло.
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Челнинец
1483036296
Если не из-за денег, то давно уже подписал бы контракт С уралом или другим середнячком рфпл!
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