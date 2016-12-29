Кафанов: «Широков – не бедный человек, не из-за денег возвращается, просто хочет еще поиграть»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал информацию о возможном возвращении в футбол бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Ранее сообщалось, что «Урал» сделал предложение экс-игроку.

«Знаю, что Широков любит футбол. Он не доиграл. Широков – не бедный человек, не из-за денег возвращается, просто хочет еще поиграть. Я бы хотел, чтобы он вернулся.

Сложно ли вернуться в 36 лет? Мы знаем, что Широков играл за счет головы. Голова осталась та же самая, может, меньший объем работы будет делать. Опыт подскажет, какую позицию занять, куда отдать пас. Все равно даже при этом он может принести пользу «Уралу», – заявил Кафанов.