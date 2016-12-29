Сарсания считает Луиса Адриано потенциально сильнее Зе Луиша

Функционер и тренер Константин Сарсания прокомментировал возможный переход в «Спартак» нападающего «Милана» Луиса Адриано. Ранее сообщалось, что клубы урегулировали условия сделки, красно-белым осталось договориться с футболистом по личному контракту.

«Когда Адриано играл в донецком «Шахтере», можно было сказать, что он сильнее Зе Луиша. Но это немного разного плана игроки. Понятно, что будет полтора месяца на сборах, чтобы освоиться в новой команде. Но Адриано непросто будет влиться в «Спартак», войти в игровой ритм, он же как минимум полгода не играл толком.

Ничего такого сверхъестественного в этом трансфере не будет. В РФПЛ были и посильнее игроки. «Спартаку» в данный момент Адриано может помочь», – заявил Сарсания.