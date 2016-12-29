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    Сарсания считает Луиса Адриано потенциально сильнее Зе Луиша

    Функционер и тренер Константин Сарсания прокомментировал возможный переход в «Спартак» нападающего «Милана» Луиса Адриано. Ранее сообщалось, что клубы урегулировали условия сделки, красно-белым осталось договориться с футболистом по личному контракту.

    «Когда Адриано играл в донецком «Шахтере», можно было сказать, что он сильнее Зе Луиша. Но это немного разного плана игроки. Понятно, что будет полтора месяца на сборах, чтобы освоиться в новой команде. Но Адриано непросто будет влиться в «Спартак», войти в игровой ритм, он же как минимум полгода не играл толком.

    Ничего такого сверхъестественного в этом трансфере не будет. В РФПЛ были и посильнее игроки. «Спартаку» в данный момент Адриано может помочь», – заявил Сарсания.

    Источник: Р-Спорт

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    29.12.2016 14:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6913

      батог 29 декабря 2016, 18:10

      ПОТЕНЦИАЛЬНО он сильнее Месси, а как на самом деле7

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 декабря 2016, 17:07

      Очень сомневаюсь, что Л. Андриано лучше, чем Зе Луиш. Надо посмотреть в игре.

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