Жулиано готов играть в Англии в новогодние праздники

Полузащитник «Зенита» Жулиано признался, что матчи в английской Премьер-лиге в новогоднюю ночь не стали бы поводом отказа играть в этом чемпионате.

«Нет, конечно, я бы не стал отказываться от перехода в английскую Премьер-лигу. Правда, Новый год – это важный праздник в нашей жизни. Мы встречаемся с семьями. Я провожу это время с мамой и братьями – у нас очень большая семья. Это красивый и важный момент, который мы привыкли проводить все вместе. Поэтому, конечно, играть в Новый год я бы играл, но не знаю, каковы были бы мои чувства от этого», – сказал Жулиано.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Жулиано провел 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.