Жулиано: «На Новый год произнесу тост за чемпионство «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Жулиано пообещал произнести тост на Новый год за чемпионство петербургского клуба. Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ сине-бело-голубые занимают второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

— Есть какой-то традиционный тост, который вы произносите на Новый год?

— Любой тост в каждый год — чтобы следующий год принес здоровье. Это самое важное, что у нас может быть. Я всегда прошу у Господа, чтобы он благословил нашу семью и принес ей здоровья.

— За чемпионство «Зенита» выпьете?

— Хах, этот тост я произнесу, но недостаточно только произнести тост и думать после этого, что теперь чемпионство придет само. Нужно будет еще как следует поработать.