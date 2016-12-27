Газзаев считает Гаджиева лучшим тренером РФПЛ в 2016 году

Известный российский специалист Валерий Газзаев выразил мнение, что главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев является лучшим в своей профессии по итогам 2016 года.

«Назвал бы Гаджи Гаджиева лучшим тренером РФПЛ в 2016 году. В прошлом сезоне Гаджиев принял «Амкар» в довольно сложном положении, а сегодня клуб находится уже на шестом месте, несмотря на скромные возможности. Гаджи Муслимович заслуживает самых высоких оценок за работу в уходящем году», — сказал Газзаев.