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    Газзаев считает Гаджиева лучшим тренером РФПЛ в 2016 году

    Известный российский специалист Валерий Газзаев выразил мнение, что главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев является лучшим в своей профессии по итогам 2016 года.

    «Назвал бы Гаджи Гаджиева лучшим тренером РФПЛ в 2016 году. В прошлом сезоне Гаджиев принял «Амкар» в довольно сложном положении, а сегодня клуб находится уже на шестом месте, несмотря на скромные возможности. Гаджи Муслимович заслуживает самых высоких оценок за работу в уходящем году», — сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.12.2016 14:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 27 декабря 2016, 19:14

      Лучший Бердыев, а Гаджиев один из лучших(мах. выжимает из Амкара) поностью его заслуга

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      Рейтинг: +25044

      bset 27 декабря 2016, 15:34

      По-моему, всей России очевидно, кто лучший тренер и кто достиг больших успехов. Причем взяв клуб тоже не в самом лучшем состоянии

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