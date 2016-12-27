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    Первый тренер Новосельцева: «Ждали денег от «Зенита», но нашей школе они не достанутся»

    Первый тренер защитника Ивана Новосельцева Виктор Захаров рассказал о ситуации с выплатой компенсации московской школе «Крылья Советов» за переход 25-летнего футболиста из «Ростова» в «Зенит». По официальной информации, петербургский клуб заплатил за игрока сборной России 8 миллионов рублей.

    – Мы были не прочь получить солидарную выплату еще тогда, когда Новосельцев перешел из «Торпедо» в «Ростов». Но понимали: много не дадут. В итоге не стали связываться.

    – От «Зенита» ждали денег?

    – В общем, да. В прессе мелькала сумма – 10 миллионов евро. Нам по регламенту полагался один процент. 100 тысяч евро для школы – просто здорово. Мячи бы купили, оборудование, экипировку.

    Но потом прочитали интервью с Саввиди, где прозвучали 8 миллионов рублей, и узнали наш бонус – 76 тысяч. Подумали – нелепица какая-то. Направили письмо в РФПЛ. Пришел официальный ответ за подписью Чебана: в соответствии с контрактом, сумма трансфера – 8 миллионов рублей. Точка.

    – 76 тысяч хотя бы получили из Питера?

    – Нет. «Зенит» потребовал передаточный акт на школу, а он по объективным причинам не выправлен. Теперь по истечении года деньги поступят в РФС. Нашей школе они не достанутся.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.12.2016 11:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 27 декабря 2016, 17:07

      Тогда уйди..
      со школьного двора.

      0
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 27 декабря 2016, 15:55

      Вот уроды. А наемника и бревна типа дзюбинье получают миллионы зелени

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 27 декабря 2016, 13:55

      Так и не понял, что за объективная причина предоставить передаточный акт!?

      0
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      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Сергей Свояк 27 декабря 2016, 23:56

      так его по ходу и не было

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 27 декабря 2016, 12:26

      На 76 тысяч тоже неплохо можно мячами закупиться. А кто профукал эти 76 тысяч? Правильно - сами

      -1
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > bset 27 декабря 2016, 12:56

      А что для целой футбольной школы - 76 тысяч рублей ?

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset > К.Серж.А 27 декабря 2016, 13:31

      Лучше, чем ничего. Конечно, было бы лучше 100 тысяч евро. Но хоть что-то

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > bset 27 декабря 2016, 13:43

      Не ну да каждая копейка на счету ... Но все таки думаю целая футбольная школа без этой суммы не обеднеет ...

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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 27 декабря 2016, 12:01

      Так может с себя сначала стоит начать ? Сами то документы вести не могут.
      Надо с себя все время начинать, а потом уже уповать или жаловаться на других.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 декабря 2016, 11:54

      Бред какой-то. Пусть Новосельцев и отстегнёт. Во-первых, это будет только плюс ему самому. И в руководстве Зенита, глядишь, призадумаются

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