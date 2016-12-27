Гвардиола хочет продлить победную серию «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после крупной победы над «Халл Сити» в матче 18-го тура АПЛ подчеркнул, что его команда не намерена останавливаться на достигнутом.

«Три победы подряд – хороший результат, но его недостаточно, потому что в Премьер-лиге мы имеем дело с сильными соперниками. Теперь восстановим силы и начнем подготовку к поездке на «Энфилд», – сказал Гвардиола.

Испанский специалист также поделился впечатлениями от своего первого рождественского матча в Англии.

«Это особенный день и атмосфера была особенной. Праздничный матч для болельщиков – хорошая традиция».