Фонсека: «Шахтер» завоюет все титулы, которые запланировал»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о том, чего он ожидает от 2017 года. По словам специалиста, он и его команда войдут в новый год в отличном настроении.

«Уходящий год был для меня очень интенсивным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями. Я переехал в Украину, и здесь все закрутилось по-другому: суперопыт, новые люди, все иначе.

В новый год я войду с хорошим настроением, так как верю – кульминацией его будет наша победа. Мы завоюем все титулы, что запланировали», – сказал Фонсека.