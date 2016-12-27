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Уилкшир: «В Англии чистил бутсы игроков основного состава»

27 декабря 2016, 08:15
5

Защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир рассказал о том, как начиналась его футбольная карьера, а также о своих выступлениях в Англии.

Напомним, что защитник играл за английские «Мидлсбро» и «Бристоль Сити».

«Я уехал из дома, когда мне было 17. В 15 лет я стал одним из двух игроков, которым выдавали стипендию в 4000 долларов и отправляли в футбольную академию в Англию на несколько недель. В «Милдсбро» у меня многое получалось, поэтому тренер хотел, чтобы я остался. Но, к сожалению, я не мог в силу своего возраста, поэтому я вернулся в Австралию. Мы поддерживали связь, а потом мне исполнилось 17, и я поехал в Англию, где мне предложили контракт с молодежной командой «Милдсбро».

Пока ты молодой игрок, должен чистить бутсы игроков основного состава. Это такое правило. Каждому дается свой футболист, чьи бутсы ты чистишь и полируешь. Если ты выполняешь свою работу хорошо, то можно получить какой-нибудь подарок, особенно, под Рождество. Не помню, дарили ли мне что-то, но чаевые точно давали. Сейчас, конечно, ситуация другая. Молодые игроки получают намного больше, чем раньше.

Первая зарплата — 350 фунтов в неделю. Мне этого хватало, я жил в английской семье, по специальной программе обмена, вместе с вратарем Джонсом. У нас была своя комната. Помню, как накопил на свою первую маленькую машину. Для меня это было большим событием», — рассказал австралиец.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Уилкшир Люк
Комментарии (5)
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sEleCt 85
1482820845
он "черт" походу))
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ильиных
1482822027
Лошара.
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bset
1482829031
Играю я такой за топ-клуб, основной состав, приличная зарплата. Какой резон мне отдавать бутсы непонятному пацану, если можно тупо заплатить, чтобы все красиво сделали. Бред, в общем
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Pourport
1482838118
Аршавин интересно кому чистил в Лондоне)
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