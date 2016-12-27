Семин: «У Самедова свои мысли, свои советчики»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признал, что он с пониманием отнесся к решению полузащитника команды Александра Самедова покинуть клуб.

– Вы ни одного процента вероятности не оставляете на то, что Самедов останется в «Локомотиве»?

– Ему тему, касающуюся нас, надо закрыть. Во-первых, я не думаю, что Самедов обижается. Он был футболистом основного состава, всегда выходил и играл. Но выбрал свой путь, хочет уйти. «Локомотив» никогда никого насильно не держал. Не держит и сейчас. У Самедова свои мысли, свои советчики. И он решение покинуть «Локо» принял. Клуб его теперь отпускает за соответствующие деньги, прописанные в контракте.

– В чем причина ваших разногласий с Самедовым?

– Да не было никаких разногласий! Самедов считался одним из лидеров «Локомотива», ему доверяли, играл постоянно. По отношению к делу претензий к нему не возникало. Если в каких-то эпизодах его игры меня что-то не устраивало, разумеется, указывал на ошибки. Например, говорил, что он должен быть активнее внутри штрафной… Не знаю, почему он захотел перейти в «Спартак». Это исключительно его решение.

– Одно из изданий изложило версию, согласно которой Самедов встречался с несколькими болельщиками «Локомотива», чтобы объяснить им свои мотивы. Якобы Самедову позвонили из «Спартака», он ответил: «Сначала поговорю с руководством». В клубе же услышал: «Мы не возражаем. Уходи».

– Не в курсе, с кем Самедов общался. Может, с президентом «Локомотива». Впрочем, сейчас не вижу смысла углубляться в эти подробности – кто что сказал, как ответил… Ведь футболист уже принял решение. А в контракте Самедова есть опция – любой клуб может выкупить его за определенную сумму. Вот и вся история.

– А возьмут его за эти деньги?

– Это уже его проблемы. Он же сам принял такое решение. «Локомотив» не может думать, состоится ли переход Самедова или нет. Мы не можем из-за одного игрока менять свою политику. Уходит – значит так тому и быть. Когда-то клуб покидали Игнашевич, Иванович и так далее. Дальше мы уже пойдем без Самедова. А как сложится его судьба, я уже не знаю.