Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин: «У Самедова свои мысли, свои советчики»

27 декабря 2016, 06:29
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признал, что он с пониманием отнесся к решению полузащитника команды Александра Самедова покинуть клуб.

– Вы ни одного процента вероятности не оставляете на то, что Самедов останется в «Локомотиве»?

– Ему тему, касающуюся нас, надо закрыть. Во-первых, я не думаю, что Самедов обижается. Он был футболистом основного состава, всегда выходил и играл. Но выбрал свой путь, хочет уйти. «Локомотив» никогда никого насильно не держал. Не держит и сейчас. У Самедова свои мысли, свои советчики. И он решение покинуть «Локо» принял. Клуб его теперь отпускает за соответствующие деньги, прописанные в контракте.

– В чем причина ваших разногласий с Самедовым?

– Да не было никаких разногласий! Самедов считался одним из лидеров «Локомотива», ему доверяли, играл постоянно. По отношению к делу претензий к нему не возникало. Если в каких-то эпизодах его игры меня что-то не устраивало, разумеется, указывал на ошибки. Например, говорил, что он должен быть активнее внутри штрафной… Не знаю, почему он захотел перейти в «Спартак». Это исключительно его решение.

– Одно из изданий изложило версию, согласно которой Самедов встречался с несколькими болельщиками «Локомотива», чтобы объяснить им свои мотивы. Якобы Самедову позвонили из «Спартака», он ответил: «Сначала поговорю с руководством». В клубе же услышал: «Мы не возражаем. Уходи».

– Не в курсе, с кем Самедов общался. Может, с президентом «Локомотива». Впрочем, сейчас не вижу смысла углубляться в эти подробности – кто что сказал, как ответил… Ведь футболист уже принял решение. А в контракте Самедова есть опция – любой клуб может выкупить его за определенную сумму. Вот и вся история.

– А возьмут его за эти деньги?

– Это уже его проблемы. Он же сам принял такое решение. «Локомотив» не может думать, состоится ли переход Самедова или нет. Мы не можем из-за одного игрока менять свою политику. Уходит – значит так тому и быть. Когда-то клуб покидали Игнашевич, Иванович и так далее. Дальше мы уже пойдем без Самедова. А как сложится его судьба, я уже не знаю.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр Семин Юрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kaa-71
1482811746
Самедова будет не хватать
Ответить
бтр
1482816022
Самедов был лучшим в последние годы,после Лоськова в Локомотиве.Жаль,что так расстаются.
Ответить
vladimir-7
1482817030
Ю.Семин решил избавиться от А. Самедова, а теперь темнит, что Саша сам решил уйти из Локомотива. Без А. Самедова Локомотиву будет плохо.
Ответить
Фан666
1482818866
На данныцй момент ситуация так развивается что Самедова никто не купит за такие деньги. Вот пошла карьера ломаться, на лавке до пенсии.
Ответить
footballforeverNN
1482820535
вся проблема Российского футбола в том, что игрочишки-миллионеры считают что им позволено все, а ты просто обычный работник нанятый по контракту и будь любезен его исполнять до конца срока, если нет иди к землякам на базар, там тебя быстро реальной жизни научат
Ответить
VVM1964
1482824363
ПО КОНТРАКТУ , ЗА ОТСТУПНЫЕ ? - ДОРОГО , СОМНЕВАЮСЬ , ЧТО КТО-ТО ВОЗЬМЕТ . НУ ЧТО ЖЕ УПЕРЛИСЬ - ПЛАТИТЕ ЗАРПЛАТУ " ЛАВОЧНИКУ ".
Ответить
iuda
1482827962
Самедов в цска ещё не играл
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+