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    Недостатки на стадионе «Крестовский» будет устранять «Метрострой»

    Компания «Метрострой», последние 4,5 месяца являющаяся генподрядчиком строительства арены «Крестовский», закончила все работы по сдаче объекта в срок согласно контракту. Однако после приемки арены и выдачи ему заключения о соответствии, согласно правилам, будет предоставлено 90 дней на адаптацию спортивного объекта к эксплуатации и для устранения недостатков. Этим займется именно «Метрострой».

    Контракт будет рассчитан до конца марта. В эти сроки будут протестированы все системы стадиона для проведения матчей и культурно-массовых мероприятий и благоустроена территория вокруг арены.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2016 00:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 27 декабря 2016, 01:25

      Этот стадион и есть недостаток,который нуна устранить.Пущяй колхозники питирские на навозном Питровиче гоняют.

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 27 декабря 2016, 00:44

      ИГИЛ уже затребовал мильярд на достройку....

      -1
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато > Marqello 27 декабря 2016, 01:21

      Ты ещё жЫвой колхозный навозник???

      -1
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