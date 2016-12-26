Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Маслов: «Джикия отдаленно напоминает Каладзе»

    Спортивный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал переход защитника Георгия Джикии в «Спартак». Также функционер заявил, что у футболиста «пушка страшная».

    – На кого из грузинских футболистов, а Джикия считается почему-то воспитанником тамошнего футбола, похож теперь уже бывший ваш игрок?

    – Во-первых, не уверен, что Джикия вообще имеет какое-то отношение к грузинскому футболу и тем более является его воспитанником. Во-вторых, если сравнивать, то отдаленно Жора напоминает Каху Каладзе. Еще раз повторю – отдаленно. Но я не помню, чтобы у Кахи был такой удар.

    – У Джикии пушка страшная?

    – Пушка мощнейшая. И хочется, чтобы через несколько лет говорили: «А вот этот футболист похож за знаменитого Георгия Джикию с его сумасшедшей пушкой». С удовольствием буду читать такую прессу, вспоминая о том, что мне посчастливилось работать в ФК «Амкар», где начинал свою карьеру в премьер-лиге такой футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2016 23:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      тоширо 27 декабря 2016, 09:07

      это же "эффективный менеджер", которого выпинули из КС)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 27 декабря 2016, 07:41

      Это всё пока авансы. Надеюсь действительность нас тоже не обманет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 