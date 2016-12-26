АПЛ. «Челси» разгромил «Борнмут», «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Сандерленда»

В рамках 18-го тура АПЛ лидер чемпионата «Челси» победил в домашней встрече «Борнмут» благодаря дублю Педро.
«Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Сандерленд», а «Арсенал» под занавес встречи смог обыграть «Вест Бромвич» с помощью мяча Оливье Жиру. «Лестер» на своем поле уступил «Эвертону».
«Вест Хэм» забил четыре мяча в ворота «Суонси».
Англия. Премьер-лига. 18-й тур
Голы: 1:0 – Педро, 24; 2:0 – Азар, 49 (с пенальти); 3:0 – Педро, 90.
Манчестер Юнайтед – Сандерленд – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Блинд, 39; 2:0 – Ибрагимович, 82; 3:0 – Мхитарян, 86; 3:1 – Борини, 90+1.
Арсенал – Вест Бромвич – 1:0 (0:0)
Гол: Жиру, 87.
Голы: 0:1 – Миральяс, 51; 0:2 – Лукаку, 90.
Голы: 0:1 – Айю, 13; 0:2 – Рид, 50; 0:3 – Антонио, 78; 1:3 – Льоренте, 89; 1:4 – Кэрролл, 90.
Гол: 1:0 – Грей, 81.