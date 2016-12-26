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  • Колыванов: «Смолову необходимо прогрессировать, но в России он уже заскучал»

Колыванов: «Смолову необходимо прогрессировать, но в России он уже заскучал»

26 декабря 2016, 16:16
3

Бывший главный тренер юношеской сборной России и «Уфы» Игорь Колыванов подчеркнул, что для дальнейшего прогресса нападающему «Краснодара» Федору Смолову пора задуматься о смене футбольной прописки. По мнению специалиста, 26-летний игрок мог бы попробовать свои силы в одном из больших клубов Англии или Испании.

«Федор Смолов очень вырос как футболист, в 2016 году он точно лучший нападающий РФПЛ. Его всю жизнь считали талантливым, но в последние два года он раскрылся и проявил себя. Сейчас все просто любуются его игрой. В прошлом сезоне он забил больше всех мячей в чемпионате России и выиграл гонку бомбардиров, и сейчас идет на первом месте после 17-ти туров.

Федору пора уезжать из России в хороший чемпионат – в Англию или Испанию, в сильный клуб. Ему 26 лет, он уже должен играть в Лиге чемпионов и заявить о себе с большой буквы. Смолову необходимо прогрессировать, но, похоже, что в России он уже заскучал», – сказал Колыванов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Смолов отметился 10-ю голами в 10-ти матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Колыванов Игорь
Комментарии (3)
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Joko21
1482766511
он это и сам знает. Но вот пока его не зовут в Европу
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sidul1
1482768784
да уж,звезда местного разлива
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Gullit 76
1482771724
Фёдору не скучать, а выводить команду в лигу чемпионов надо.Какая уж тут скука.
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