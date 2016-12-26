Феллер верит в успех «Байера» со Шмидтом

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Феллер заявил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру команды Роджеру Шмидту.

«Байер» делает ставку на Шмидта, нам нужно добиться постоянства. Во главе с ним мы занимали третье и четвертое места в Бундеслиге. Поэтому столько разговоров о нас.

От такого состава, как наш, всегда ожидают большего. При этом «Байер» в течение последних шести лет пять раз участвовал в Лиге чемпионов», – сказал Феллер.

В текущем сезоне после 16 туров «Байер» занимает девятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. На счету команды Шмидта 21 очко. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 18 очков.