Палоп пообещал, что «Севилья» доставит неприятности «Реалу»

Экс-голкипер «Севильи» Андрес Палоп считает, что в предстоящих матчах 1/8 финала Кубка Испании его бывшая команда сможет доставить много хлопот для мадридского «Реала».

«Не стоит относить «Севилью» к фаворитам, учитывая, что соперник – «Реал». Но сейчас «Севилья» находится на подъеме, показывает отличные результаты. Так что они доставят сопернику немало хлопот.

Считаю, что кроме «Барселоны» это способна сделать только «Севилья». И я говорю это не потому, что играл за «Севилью». Уверен, что матчи с «Севильей» будут для «Реала» самыми трудными за последнее время», – приводит слова Палопа ABC.

Стоит отметить, что первый матч между «Севильей» и «Реалом» состоится 4 января в Мадриде. Ответная встреча пройдет 12 января.