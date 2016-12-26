Зарплата Пепе в Китае в два раза превысит заработок в «Реале»

Защитник «Реала» Пепе может продолжить карьеру в китайском клубе. 33-летний футболист может стать свободным агентом по окончании текущего сезона. Ранее сообщалось, что у него есть предложения из Китая и Англии. Теперь известно, что один из китайских клубов готов платить Пепе вдвое больше, чем он зарабатывает за сезон в Мадриде.

При этом Пепе ведет переговоры с «Реалом» о продлении контракта, но все переговоры зашли в тупик. Сам футболист не раз заявлял, что хочет завершить карьеру именно в форме мадридского клуба.