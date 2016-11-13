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    Пепе хочет остаться в «Реале» еще на два года, клуб согласен предложить однолетнее соглашение

    Защитник «Реала» Пепе ведет переговоры с мадридским клубом о продлении контракта. По информации источника, португальский футболист намерен подписать с командой новое соглашение, рассчитанное на два года. «Сливочные» в свою очередь хотят, чтобы игрок подписал контракт на один сезон с возможностью пролонгации еще на год.

    Напомним, действующий контракт Пепе с «Реалом» истекает следующим летом. В нынешнем сезоне защитник провел за мадридский клуб в Примере шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

    Источник: Marca

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    13.11.2016 15:13
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