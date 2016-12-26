Самба: «Хиддинк – просто чума. Тренер и человек топ-уровня»

Бывший защитник «Анжи» Кристофер Самба, ныне выступающий за «Панатинаикос», поделился воспоминаниями от выступления в махачкалинском клубе под руководством главного тренера Гуса Хиддинка. По его словам, голландский специалист всегда был другом для игроков.

«Гус — это просто чума. Тренер топ-уровня, человек топ-уровня, психолог топ-уровня… Хиддинк умеет сделать из команды семью. В ней бывают конфликты, но Гус всегда находит способ все уладить.

С ним никогда не было скучно. Всегда на позитиве, заряжает окружающих своей энергией. Но, когда нужно, был суровым. Хиддинк мог спокойно крикнуть даже Это'О: «Эй, давай, давай, быстрее беги!». Не думайте, что Гус такой уж добродушный дядечка. «Напихать» он тоже мог нормально. Но главное, что для Хиддинка футболисты — друзья, а не враги, как у иных тренеров», — сказал Самба.