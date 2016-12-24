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Грицаенко считает свой переход в «Спартак» маловероятным

24 декабря 2016, 17:58
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Защитник «Луч-Энергии» Алексей Грицаенко в интервью vl.ru прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака». Ранее СМИ сообщили, что 21-летний игрок рассматривается красно-белыми в качестве усиления для молодежной команды.

– После того как я сыграл за сборную ФНЛ, звонили из «Спартака», поинтересовались, есть ли желание перейти в московский клуб. Ничего определенного я тогда не ответил и до сих пор ответа никакого не дал. Очень щепетильно отношусь к этому вопросу, надо взвесить все «за» и «против». Пока я нахожусь в своей родной команде во Владивостоке и более обстоятельных переговоров ни с кем не вел.

– Но все же, насколько вероятен ваш переход?

– Мне 21 год, появиться на поле в топовой команде такого уровня, как «Зенит» или «Спартак», в моем возрасте и на моей позиции центрального защитника есть очень небольшая вероятность. Хотя все возможно. Можно играть за фарм-клубы, но опять же, надо все взвесить. Хочу подчеркнуть, что сейчас я не гонюсь за деньгами. На данном этапе это для меня последний вопрос. Так что переход, наверное, маловероятен.

– Была информация, что вами интересовались не только в «Спартаке», но и в «Тосно» и «Зените».

– Это все слухи. Возможно, кто-то запросил информацию обо мне, а написали, что меня хотят купить. Точно я не знаю, но какой-то интерес есть. Пока не вижу смысла посреди сезона покидать родную команду и менять клуб, но если действительно будет хорошее предложение, которое станет для меня шагом вперед, то понятно, что не откажусь. Все хотят расти профессионально.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Луч Грицаенко Алексей
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GeorgeXIII
1482625904
свежая кровь
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