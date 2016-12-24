Симеоне признался, что летом хотел вернуть Диего Косту в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал понять, что в летнее трансферное окно он сделал все возможное для того, чтобы нападающий «Челси» Диего Коста вернулся в мадридский клуб.

«Этим летом мы сделали все возможное, чтобы подписать Косту. Проблема была в том, что в контракте Диего не была прописана сумма отступных, поэтому «Челси» мог потребовать за него хоть 180 миллионов, или вовсе отказаться продавать. В итоге вместо него мы приобрели Кевина Гамейро«, – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Коста забил 13 голов и сделал пять результативных передач в 17 матчах.