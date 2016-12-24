Рыбка покинул киевское «Динамо»

Киевское «Динамо» объявило об уходе из команды голкипера Александра Рыбки. У вратаря подошел к концу срок контракта, и он покинул украинский клуб на правах свободного агента.

«Александр! Спасибо тебе за годы, проведенные в составе нашего клуба!

Ты всегда сочетал в себе лучшие качества вратаря – уверенность, надежность, спокойствие и равновесие. Неоднократно ты спасал ворота нашей команды в решающие моменты, на радость тысячам болельщиков.

Двери «Динамо» всегда были для тебя открыты, клуб охотно помог и поддержал тебя в самый сложный период твоей карьеры, за что ты отблагодарил его самоотверженным трудом на тренировках и готовностью в любой момент выйти на поле и помочь команде. Ярким свидетельством твоей успешной карьеры в нашем клубе являются трофеи и достижения, которые ты завоевал, выступая за «Динамо», став чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины», – говорится в сообщении на официальном сайте бело-синих.