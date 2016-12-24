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    Защитник «Уфы» Живоглядов признался, что хотел оторвать ноги Дзюбе

    Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов рассказал, с кем из соперников ему было тяжелее всего играть. По его словам, он хотел бы оторвать ноги нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    «Кому хотелось на поле ноги оторвать? Ноги оторвать только в игре, наверное, Дзюбе. С ним тяжело играть, не знаешь, как его накрывать, фиг к нему подберешься. С Траоре приходилось играть, но он не такой, как Дзюба. Против ивуарийца легче играть. Почему у него не получилось в ЦСКА? Ну, такое бывает, не влился в состав», – сказал Живоглядов.

    Источник: Спорт FM

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    24.12.2016 06:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 24 декабря 2016, 13:36

      Может лучше х...р оторвать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Märchello19 24 декабря 2016, 07:52

      Ноги оторвёт, на руках будет носить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 декабря 2016, 07:40

      Хорошее желание, ещё и глаз бы вырезал

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 декабря 2016, 07:22

      Здоровое желание

      -1
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