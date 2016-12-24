Руни будет получать 700 тысяч в неделю, если примет предложение клуба из Китая

Два клуба китайской Суперлиги готовят рекордное предложение по трансферу футболиста «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Клубы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейджин Гуоань» рассчитывают привлечь внимание англичанина зарплатой в 700 тысяч фунтов в неделю. В случае заключения сделки Руни станет самым высокооплачиваемым игроком мира.

Напомним, в пятницу «Шанхай СИПГ» объявил о подписании контракта с полузащитником «Челси» Оскаром. Стоимость сделки составила 70,5 миллиона евро. По условиям рекордного для китайского футбола соглашения, недельное жалование футболиста будет равняться 400 тысячам фунтов.