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Лунев перешел в «Зенит»

23 декабря 2016, 19:40
19

«Зенит» сообщил о покупке российского голкипера Андрея Лунева, ранее выступавшего в «Уфе». Контракт рассчитан на 4,5 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

25-летний Лунев является воспитанником ФШМ-«Торпедо». В 2010 вратарь подписал взрослый контракт с московским клубом. На правах аренды выступал за «Истру» и «Калугу», после чего зимой 2015 в статусе свободного агента перешел в «Сатурн». Летом 2015 стал игроком «Уфы», где после года выступлений за молодежный состав дебютировал в основной команде лишь 11 сентября текущего года.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Уфа Лунев Андрей
Комментарии (19)
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bset
1482511941
Привет из Калуги. И удачи!
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волчарик
1482512076
я наверно отстал от жизни.но как может вратарь с багажом в 10 игр иметь стоимость 3,5 ляма
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88serega88
1482513294
странно! либо кто Лодыру и Кержа продают и будет еще один вратарь либо Зенька совсем поплыли мозгами...
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яйва-яйва
1482515261
отлично!
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Obojaemiy
1482516751
чувачек на кураже сыграл пару матчей и все бомжи клюнули... ну все второй сезон будет нулевым, аренда в волгарь какой нибудь...
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Томь вперёд
1482519097
3,5 ляма!!! Ох...ь!!! По Трансфермаркету он 50 тысяч стоит!!! Парень до 25 играл по сути во 2-ой лиге, удачных пол-сезона в премьерке и Зенит повелся... Да уж, Уфа похоже провернула сделку года!
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Фан666
1482521014
А Лунёв то об этом знает вообще, а то он парень непонятливый какой-то. А так купили лоха из второй лиги за большие деньги. Респект Уфе за чудесный трансфер! Нормальные деньги подняли
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Garrincha58
1482527385
очередной скамеечник на 4 года не понимаю зачем это Зениту чем хуже свои воспитанники Бабурин Васютин? всегда знал и буду утверждать дюков и митрофанушка лохи каких поискать надо
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Chelsea 1997
1482530382
Конкурент появился Лодыгину правильно в последнее время расслабился
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Cosh18
1482564355
Удачи в новом клубе!
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