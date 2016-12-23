Лунев перешел в «Зенит»

«Зенит» сообщил о покупке российского голкипера Андрея Лунева, ранее выступавшего в «Уфе». Контракт рассчитан на 4,5 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

25-летний Лунев является воспитанником ФШМ-«Торпедо». В 2010 вратарь подписал взрослый контракт с московским клубом. На правах аренды выступал за «Истру» и «Калугу», после чего зимой 2015 в статусе свободного агента перешел в «Сатурн». Летом 2015 стал игроком «Уфы», где после года выступлений за молодежный состав дебютировал в основной команде лишь 11 сентября текущего года.