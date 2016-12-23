Гончаренко: «К схеме я не привязываюсь»

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о тактике, которой он будет придерживаться.

«Все зависит от того, кто к нам придет. Свое видение надо подстроить под игроков, которые придут. У меня есть наметки под нынешний состав, но посмотрим, когда придет Витиньо. К схеме я не привязываюсь. Чем больше максимально сильных игроков на поле, тем лучше.

Мое место в клубе такого ранга, как ЦСКА? Можно сколько угодно рассуждать об этом. Но говорить можно, только когда пройдешь определенный путь. У меня была практика в БАТЭ, когда от команды требовали не только побед, но и красивой игры. Думаю, то же самое будут требовать в ЦСКА.

Не вижу проблем с авторитетом. Понятно, что какое-то время будет потрачено на то, чтобы футболисты оценили мои возможности. Но меня все хорошо знают, не думаю, что будут проблемы», – сказал Гончаренко.

Напомним, Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.