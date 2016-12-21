«Манчестер Юнайтед» потратит на трансферы более 210 миллионов в ближайшие два окна

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить чуть более 210 миллионов евро на укрепление состава в два ближайших трансферных окна. Манкунианцы намерены приобрести защитников «Бенфики» Виктора Линделофа и Нельсона Семеду, а также хавбека «Монако» Тьему Бакайоко. Кроме того, как уже сообщалось ранее, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью хочет видеть в команде нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Сообщается, что Гризманн, Бакайоко и Семеду пополнят «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года, а трансфер Линделофа, по всей вероятности, состоится уже в январе.