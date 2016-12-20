Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уход Слуцкого из ЦСКА поверг в шок Орещука

    Бывший спортивный директор «Динамо» и известный футбольный агент Роман Орещук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал уход из ЦСКА Леонида Слуцкого и назначение на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    – Уход Слуцкого из ЦСКА и назначение Гончаренко? Эта ситуация повергла меня в шок. Я, если честно, надеялся, что Слуцкий доработает до конца сезона. Но раз он так решил отдохнуть, все-таки семь лет был у руля команды, многого достиг вместе с ЦСКА. Внутри, видно, он понимал, что уже большего, наверно, не даст команде. Поэтому нужна свежая кровь, и решил уйти. Хотя, приемника своего он готовил, я так понял, уже давно.

    – Как вы это поняли?

    – Изначально, когда Гончаренко приходил в ЦСКА – все об этом говорили. Потом, когда всплыл пункт в контракте Гончаренко, что он в любой момент может уйти в ЦСКА – не просто так же этот пункт прописывали.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2016 21:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 22 декабря 2016, 17:09

      да изначально все было понятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2467

      Аид666 21 декабря 2016, 05:36

      обычное дело..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 декабря 2016, 04:46

      Ну, сколько можно этот бред писать про то, что Слуцкий якобы готовил Гончаренко? Чему может научить чучело с вечным и хроническим позором в Европе, для которого "Бавария" - космос, того, кто с провинциальной белорусской командой обыгрывал этот самый "космос" в Лиге Чемпионов со счётом 3:1? И обыгрывать по игре, а не случайно, и тогда, когда "Бавария" была мотивированной!

      У Гончаренко все команды были играющими в ФУТБОЛ. Ни в каких скандалах с "договорняками" Гончаренко не замешан, потому и трудно ему в нашем мерзком футбольном хозяйстве. И именно поэтому он впервые возглавил клуб с составом, который может на что-то серьёзное расчитывать!

      Почему в 2009 году Мистер Оффшор выбрал Слуцкого, объяснить можно, но вот почему он его держал семь лет в убыток самому себе, мы узнаем только тогда, когда станет известно, кто же такой этот Мистер Оффшор?! Лишь бы без последствий для ЦСКА... Болельщики и футболисты не виноваты в том, что мы живём в такой удивительной стране, где владелец одного из ведущих футбольных клубов неизвестен!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Андреич 20 декабря 2016, 22:13

      прИемник
      гнать корректоров в шею

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 