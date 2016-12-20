Дасаев: «Акинфеев не вечный, он устает, но пока именно он — лучший»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим стражем ворот в России.

«Акинфеев? Я за ним не вижу ни одного голкипера, который мог бы с ним побороться за место в основе клуба, сборной. Есть, конечно, Артем Ребров. Он спартаковец, показывает отличную и довольно стабильную игру, а в сборной его нет. Но тут все зависит от тренерского штаба.

Вопрос тут такой: захотят люди доверить кому-то эту позицию, рискнув? Убрать Акинфеева — это сегодня риск. Повторюсь, пока я не вижу, кто его переигрывает и может ли вообще это сделать — стать лучше Игоря. Акинфеев не вечный, он устает, но пока именно он — лучший», — сказал Дасаев.