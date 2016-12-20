Примера. «Атлетик» совершил камбэк в матче с «Сельтой» благодаря голам Адуриса и Сан Хосе

Заключительная встреча 16-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Сельтой» завершилась волевой победой хозяев. После безголевой первой половины во втором тайме зрители увидели сразу три забитых мяча. На 54-й минуте нападающий гостей Яго Аспас открыл счет. На 82-й минуте пенальти реализовал ветеран испанского футбола Ариц Адурис, а на третьей добавленной минуте камбэк басков оформил вышедший на замену Микель Сан Хосе. На 80-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Факундо Ронкалья .

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Атлетик – Сельта – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Аспас, 54; 1:1 – Адурис, 82; 2:1 – Сан Хосе, 90+3.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры