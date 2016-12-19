Тарханов: «Димитров может сыграть на любой позиции в атаке»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал подписание контракта с полузащитником софийской «Славии» Николаем Димитровым. Стороны заключили соглашение сроком на 2,5 года. Болгарин взял себе 17-й номер.

«Димитров считался в свое время одним из самых талантливых игроков Болгарии, выступал за национальную сборную. Хавбек, может играть и слева и справа и под нападающим. Николай опытный, очень техничный игрок. Много качеств, которые меня привлекли: у него хороший дриблинг, хороший удар, выполняет стандарты. Мобильный игрок.

Помимо атакующих действий, Николай достаточно хорошо играет в обороне. У него хорошая скорость. Я много просмотрел игроков, но у всех чего-то не хватало. Тогда я обратился к Николаю, и он с удовольствием согласился продолжить работу со мной в России. По стилю его можно сравнить с Эдгаром Манучаряном», – сказал Тарханов.