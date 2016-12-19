В «Зените» отказались от идеи приобретения нового голкипера

«Зенит» в ближайшее время не пополнит новый голкипер. Ранее сообщалось об интересе со стороны клуба из Санкт-Петербурга к Александру Беленову («Анжи»), Сослану Джанаеву («Ростов»), Станиславу Крицюку («Краснодар»), Антону Митрюшкину («Сьон») и Андрею Луневу («Уфа»).

Ставка будет сделана на действующего вратаря команды Юрия Лодыгина, который в последнее время отличается заметной нестабильностью на поле. Вторым номером в команде остается Михаил Кержаков. Зимние сборы с командой проведет 23-летний вратарь Егор Бабурин, отыгравший за «Зенит-2» в текущем первенстве ФНЛ 24 матча.