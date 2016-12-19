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  • В «Зените» отказались от идеи приобретения нового голкипера

В «Зените» отказались от идеи приобретения нового голкипера

19 декабря 2016, 08:44
34

«Зенит» в ближайшее время не пополнит новый голкипер. Ранее сообщалось об интересе со стороны клуба из Санкт-Петербурга к Александру Беленову («Анжи»), Сослану Джанаеву («Ростов»), Станиславу Крицюку («Краснодар»), Антону Митрюшкину («Сьон») и Андрею Луневу («Уфа»).

Ставка будет сделана на действующего вратаря команды Юрия Лодыгина, который в последнее время отличается заметной нестабильностью на поле. Вторым номером в команде остается Михаил Кержаков. Зимние сборы с командой проведет 23-летний вратарь Егор Бабурин, отыгравший за «Зенит-2» в текущем первенстве ФНЛ 24 матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Ростов Краснодар Уфа Кержаков Михаил Джанаев Сослан Беленов Александр Крицюк Станислав Бабурин Егор Лунев Андрей Лодыгин Юрий Митрюшкин Антон
Комментарии (34)
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сергей николаевич
1482127265
Чем им Лодыгин не устраивает?)))
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Joko21
1482128435
Лодыгин с детства за Спартак. Он может помочь им чемпионство выиграть. А если серьезно, то нужно Кержакова ставить в рамку. Он сильнее Лодыгина будет
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порт
1482131850
СМИ решили что Зениту нужно купить кипера, СМИ и отказались от этой идеи.
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multi1984
1482132068
Да купили бы всех,если б надо было)) Газпрому не жалко денег)
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Dimon013
1482132912
Все вышеперчисленные не лучше Лодыгина и Кержакова !)
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Ubuntu
1482134775
Дырик ещё не раз учудит
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СОКОЛ САРАТОВ
1482136486
ЮРКЕ И МИШЕ УДАЧИ
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jet andy
1482141453
Верим в Лодыгина!
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neveldomha
1482142434
Правильное решение. Лодыге всего то 26. Реакция отличная. Стоит поработать над взаимодействиями с защитниками. Правда с Нету и Новосельцевым это почти невозможно. Осталось дисциплину подкачать, выбить дурь из башки и будет отличный вратарь. А это только с годами приходит. В конце концов, не всем же быть Яшиными.
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Garrincha58
1482142991
зря, если человеку не дано его не перевоспитаешь можно медведя на велосипеде научить но он никогда не станет Армстронгом
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