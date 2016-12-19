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    В «Зените» отказались от идеи приобретения нового голкипера

    «Зенит» в ближайшее время не пополнит новый голкипер. Ранее сообщалось об интересе со стороны клуба из Санкт-Петербурга к Александру Беленову («Анжи»), Сослану Джанаеву («Ростов»), Станиславу Крицюку («Краснодар»), Антону Митрюшкину («Сьон») и Андрею Луневу («Уфа»).

    Ставка будет сделана на действующего вратаря команды Юрия Лодыгина, который в последнее время отличается заметной нестабильностью на поле. Вторым номером в команде остается Михаил Кержаков. Зимние сборы с командой проведет 23-летний вратарь Егор Бабурин, отыгравший за «Зенит-2» в текущем первенстве ФНЛ 24 матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2016 08:44
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 декабря 2016, 08:42

      Ну, и правильно...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 декабря 2016, 18:10

      Нужно в своего Кержакова верить! Играет надежнее Лодыгина! О стабильности пока говорить не стоит, так как ему мало доверяют! Доверяли бы больше и Лодыгин сел бы в запас основательно!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 декабря 2016, 15:28

      Да пусть Лодыга стоит....только не за сборную....

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 декабря 2016, 15:20

      Верим в Лодыжкина! Надеюсь он ещё не раскрыл весь свой потенциал и во втором круге порадует нас новыми и ещё более качественными финтами и привозами.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 декабря 2016, 13:33

      Лодыгин столько напортачил, за свою недолгую вратарскую жизнь. Поневоле, даже Акинфеева добрым словом вспомнишь.
      Если Лодыгин номер 1, то значит ни чемпионства и вообще, ничего хорошего.

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 19 декабря 2016, 13:23

      зря, если человеку не дано его не перевоспитаешь можно медведя на велосипеде научить но он никогда не станет Армстронгом

      1
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 19 декабря 2016, 13:13

      Правильное решение. Лодыге всего то 26. Реакция отличная. Стоит поработать над взаимодействиями с защитниками. Правда с Нету и Новосельцевым это почти невозможно. Осталось дисциплину подкачать, выбить дурь из башки и будет отличный вратарь. А это только с годами приходит. В конце концов, не всем же быть Яшиными.

      3
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 декабря 2016, 13:09

      Ладыркину все карты в руки

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      jet andy 19 декабря 2016, 12:57

      Верим в Лодыгина!

      2
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      Рейтинг: +34

      таптыж 19 декабря 2016, 12:21

      Удачи Зениту!!!

      1
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