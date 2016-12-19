Чичарито считает, что Бундеслига способна стать лучшей лигой в мире

Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес сравнил Бундеслигу с чемпионатами Испании и Англии. Напомним, что мексиканец ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

«На мой взгляд, Бундеслига находится на одном уровне с АПЛ и Примерой. Все эти лиги имеют как свои плюсы, так и минусы, но в каждой из них выступает большое количество хороших футболистов.

Какая из них лучше? Даже не знаю. Но Бундеслига очень быстро прогрессирует и может стать лучшей лигой в мире», – приводит слова Эрнандеса Deutshche Welle.