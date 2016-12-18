Верратти: «ПСЖ» переживает кризис»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти считает, что его команда переживает кризис. С таким заявлением футболист выступил после поражения от «Генгама» в матче 18-го тура чемпионата Франции (1:2).

«Это кризис, но его нельзя считать виной тренеров. Если мы и проиграли много матчей, то это лишь из-за того, что что-то не так работает. Единственное, что мы должны делать, это не болтать, а работать. Я уверен, что «ПСЖ» является более сильной командой, чем «Генгам», и если бы сыграли на 100 процентов, то победили. Мы должны работать больше, потому что «ПСЖ» не может финишировать третьим», – цитирует GFFN Верратти.