Тиаго Силва: «ПСЖ» потерял немного уверенности в себе, это правда»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва прокомментировал поражение в рамках 18-го тура Лиги 1 от «Генгама» (1:2). По словам футболиста, парижане потеряли уверенность в себе, но полны решимости исправить эту ситуацию.

«Матч был равным. Второй гол мы пропустили после нашего углового, тогда исход матча был предрешен. Но мы должны продолжать работать, нужно сохранять концентрацию и постараться выиграть последний матч до перерыва, чтобы вернуться в январе с новыми силами. Да, мы потеряли немного уверенности в себе, это правда. Но нельзя опускать руки. У нас отличная команда, отличный коллектив. Вместе нам будет проще исправить сложившуюся ситуацию», – сказал бразилец.

«ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.