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    Абрамов заявил, что Гончаренко зарабатывает в ЦСКА в пять раз меньше, чем Слуцкий

    Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о приходе Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА, а также высказался относительно непростого финансового положения московского клуба. Напомним, белорусский специалист сменил в данной должности Леонида Слуцкого, который по собственному желанию покинул команду.

    – ЦСКА, судя по всему, на ближайшие сезоны выпадает из чемпионской гонки и начинает перестраивать команду?

    – Пришел Виктор Гончаренко, дали ему контракт 350 тысяч евро, это в пять раз меньше, чем зарабатывал Леонид Слуцкий. Спонсоры особо в клуб не идут, потому что задолженности у владельца клуба колоссальные, финансовые трудности огромные. Хоть и построили стадион. Мне нравится, что армейцы пытаются своими силами выбраться из финансового кризиса. Тяжело будет ввязаться в чемпионскую гонку своими силами. Но можно, у нас есть прецедент – «Ростов», который в предбанкротном состоянии стал бы чемпионом, не спаси Игорь Акинфеев ЦСКА в майском матче с «Рубином» (1:0). Москвичи, если бы не выиграли золото в прошлом сезоне, сейчас бы уже обанкротились. Однако, скорее всего, «Ростов» – исключение, которое подтверждает правило. ЦСКА попробует сделать что-то подобное.

    – Получится?

    – Я сомневаюсь, но дело благородное. Евгений Гинер – человек, который умеет выплывать из очень тяжелых ситуаций, очень ему симпатизирую.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.12.2016 17:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 декабря 2016, 20:45

      в 5 раз меньше чем слуцкий и в пять раз больше чем в уфе и овцы целы и волк сытый !!!!:-)

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 18 декабря 2016, 16:24

      получится.

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 декабря 2016, 18:32

      Ростов не стал чемпионом потому что Мордовии проиграл,рубин это уже время для мечты.Посмотрим,по мне - третье место.

      1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 17 декабря 2016, 18:25

      Все нормально будет,не каждый же год выигрывать.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 декабря 2016, 17:56

      при всем уважении к Гончаренко, но он же еще ни чего не добился на нашей внутренней арене в сравнении с тем же Слуцким. По этой причине и з/п пока соответствующая. И плюс ко всему тяжелое финансовое положение

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 17 декабря 2016, 17:51

      Только приступил и уже зарабатывает меньше Слуцкого? В ЦСКА, что - поминутная оплата?

      -1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 17 декабря 2016, 17:30

      Ещё один знаток объявился. Всё знает и про "Спартак" и про ЦСКА. П...ит сидит здесь. Шёл бы свои бревна по клубам впаривать.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 17 декабря 2016, 17:18

      Маловато!!!!

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      Рейтинг: +992

      опус 2 17 декабря 2016, 17:18

      Агенты у нас не своим делом занимаются !

      2
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 17 декабря 2016, 17:11

      Само собой з/п меньше будет, кто такой Слуцкий, а кто Гончаренко

      0
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