Бышовец: «Спартаку» нужна адекватная замена Зе Луишу»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что «Спартаку» в первую очередь необходимо искать форварда. По мнению специалиста, в составе красно-белых нет игрока, способного достойно заменить Зе Луиша.

«Мы увидели, с какими проблемами сталкивается «Спартак» в отсутствие Зе Луиша, так что ему явно нужна адекватная замена.

А вот «Зениту» нужно подумать об укреплении обороны. И, конечно, большая работа предстоит в ЦСКА и «Краснодаре». Виктору Гончаренко нужно обратить внимание на молодежь, краснодарцам же нужны игроки для того, чтобы не повторились проблемы первой части сезона, когда команда столкнулась с эпидемией травм», – заявил Бышовец.