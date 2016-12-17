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Бышовец: «Спартаку» нужна адекватная замена Зе Луишу»

17 декабря 2016, 07:01
11

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что «Спартаку» в первую очередь необходимо искать форварда. По мнению специалиста, в составе красно-белых нет игрока, способного достойно заменить Зе Луиша.

«Мы увидели, с какими проблемами сталкивается «Спартак» в отсутствие Зе Луиша, так что ему явно нужна адекватная замена.

А вот «Зениту» нужно подумать об укреплении обороны. И, конечно, большая работа предстоит в ЦСКА и «Краснодаре». Виктору Гончаренко нужно обратить внимание на молодежь, краснодарцам же нужны игроки для того, чтобы не повторились проблемы первой части сезона, когда команда столкнулась с эпидемией травм», – заявил Бышовец.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш Бышовец Анатолий
Комментарии (11)
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cska-62
1481954393
Каррера явно должен поделиться с Бышовцем половиной своего контракта! Сам бы он до этого ни за что бы не догадался! Куда там без Анатолия Фёдоровича... :-))) Впрочем, об этом же уже месяца два пишут комментаторы на "бомбардире"... :-))) Но это так, мелочь пузатая, тут же совет даёт "профи"! :-)))
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swot1205
1481954977
ЦСКА вообще трудно придется
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cska-62
1481955620
ДАРСТВЕННАЯ. Публикуются в качестве безвозмездной оферты. Считается отозванной, если акцепт не последует в течение месяца (432-444 ГК РФ). Готов Анатолию Фёдоровичу подсказать ещё несколько дельных советов, которые он может дать от своего имени, не ссылаясь на меня: «Лидерам РФПЛ неплохо было бы иметь в своём состава Лионеля Месси!»; «Советую присмотреться «Спартаку» и «Зениту» к игроку мадридского «Реала» Криштиану Роналду!»; «Система начисления очков сегодня такая, что для чемпионства нужно побеждать!».
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Mr_Murder
1481956495
Адриано который Луис ,нам подойдёт на все 99.9%
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КАРАТ
1481960963
Бышовец работу ищет, дайте ему какой-нибудь контрактконтракт, а то не знает чем занятся
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agrmark
1481963358
Совершенно верно, нужен классный нападающий!
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Дмитрий1515
1481969689
Нужен российский нападающий!
Ответить
арейская
1482013279
Зе Луиш уходит?
Ответить
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