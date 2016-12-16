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    Бериша готов покинуть «Анжи» в случае предложения от другого клуба

    Агент полузащитника «Анжи» Бернарда Бериши Шкумбин Кормемети рассказал о дальнейших планах албанского футболиста. Ранее сообщалось, что махачкалинцы могут расстаться с хавбеком из-за очередной смены курса развития клуба.

    «Сейчас нет никаких конкретных предложений, вокруг ходят только слухи. Мы еще не знаем, что будет в «Анжи», но на данный момент Бериша игрок махачкалинского клуба и хочет выступать за него. Позже мы будем смотреть на условия его контракта. Сейчас он, конечно, хочет остаться, но если появится другое предложение, которое будет интересно для игрока, мы его рассмотрим. Но сейчас таких предложений действительно нет», – сказал Кормемети.

    Соглашение Бериши с «Анжи» рассчитано до лета 2019 года.

    Источник: Р-Спорт

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    16.12.2016 17:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      зиргай 16 декабря 2016, 23:20

      АРГ! оставь в покое футбол, это не философия!

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 декабря 2016, 21:33

      в любом клубе рфпл с руками оторвут

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 декабря 2016, 18:11

      Для ротации Спартаку бы отлично подошёл... Моторный игрок, с хорошей техникой... Да, и денежку не думаю что за него большую заломят... Нужно бы его взять...

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