Директор «Тосно»: «Марков в ЦСКА? Смотря сколько денег предложат»

Директор «Тосно» Леонид Хоменко подтвердил информацию, что ЦСКА заинтересовался нападающим команды Евгением Марковым.

– Интерес со стороны ЦСКА есть. Но не только со стороны армейцев. Сейчас преждевременно о чем-то говорить.

– ЦСКА обращался к вам с просьбой отпустить Маркова на сборы с командой?

– Сейчас все в отпуске. Ничего такого пока не было.

– А если поступит такое предложение?

– Смотря сколько денег предложат. Это вопрос переговоров. И потом, Евгений травмирован. Он не доиграл у нас первую часть сезона. Не будет же ЦСКА приглашать на сборы травмированного футболиста.

– А когда он должен восстановиться?

– Надеюсь, что к началу сборов. Но надо понимать, что «Тосно» нужно решать свои задачи. Мы на Маркова рассчитываем.

– Когда может наступить какая-то ясность?

– Думаю, когда Евгений выйдет из отпуска. Дайте нам немного отдохнуть.