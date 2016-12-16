Варга: «Почему бы Слуцкому не поехать в Европу, в ту же Голландию?»

Футбольный агент Шандор Варга оценил шансы бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на успешную работу в одном из европейских чемпионатов.

«А почему бы Леониду Викторовичу не поехать в Европу, в ту же Голландию? Вот какая логика, когда у вас тут сразу начинается скепсис? Люди это слышат и говорят: «Да, нет, он не сможет». Сможет.

Почему? Слуцкий – человек, который любит вызовы и интересные приключения. Уверен, он с удовольствием будет работать за границей. Может, ближайший год Слуцкий будет просто заниматься личными делами, а потом – уедет. Ему нужна пауза, он не мог себе позволить отвлекаться на то, что раньше было важным, но шло «фоном» к футболу. Да и много ему времени оставляла работа?

В паузе как минимум на полгода для тренера, который 7 лет тренировал ЦСКА, я не вижу ничего страшного, только пользу», – считает Варга.