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  • Олег Иванов: «Трабзонспор»? У меня еще полгода контракта с «Тереком»

Олег Иванов: «Трабзонспор»? У меня еще полгода контракта с «Тереком»

16 декабря 2016, 11:42
3

Полузащитник «Терека» Олег Иванов отказался обсуждать вопрос интереса со стороны турецкого «Трабзонспора» из-за действующего контракта с грозненским клубом.

«Нет никакого смысла, о чем-то пока говорить, у меня еще полгода контракта с «Тереком». Есть ряд клубов, которые хотели бы видеть меня в своих рядах, но ни с кем пока не общаюсь, поскольку сейчас нахожусь на отдыхе.

Переговоры с «Тереком»? В клубе сказали, что хотели бы и дальше меня видеть, но разговаривать предметно будем уже, когда начнутся сборы», – сказал Иванов.

Напомним, «Трабзонспор» заинтересован в услугах не только Иванова, но и полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Ахмат Трабзонспор Иванов Олег
Комментарии (3)
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TYSON95
1481879484
тереку нельзя отпускать иванова,такого качества игрока они не найдут
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RJM555
1481882482
надо отпускать Иванова он уже игровое время тратит на разговоры с судьями и на тренировках ........короче пора в Кайрат если возьмут, а в Тереке другие цели и исполнители должны быть соответствующие.
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alexis02lion
1481892999
Всё правильно. Надо отработать действующий контакт. Всё в клубе устраивает, так что останется. Если бы надо было давно бы ушёл. Игроков сборной и так мало в клубе, он да Семёнов. Так что всё правильно говорит.
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