Олег Иванов: «Трабзонспор»? У меня еще полгода контракта с «Тереком»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов отказался обсуждать вопрос интереса со стороны турецкого «Трабзонспора» из-за действующего контракта с грозненским клубом.

«Нет никакого смысла, о чем-то пока говорить, у меня еще полгода контракта с «Тереком». Есть ряд клубов, которые хотели бы видеть меня в своих рядах, но ни с кем пока не общаюсь, поскольку сейчас нахожусь на отдыхе.

Переговоры с «Тереком»? В клубе сказали, что хотели бы и дальше меня видеть, но разговаривать предметно будем уже, когда начнутся сборы», – сказал Иванов.

Напомним, «Трабзонспор» заинтересован в услугах не только Иванова, но и полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.