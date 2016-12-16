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    «Трабзонспор» хочет арендовать полузащитника «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в турецком чемпионате. В его услугах заинтересовано руководство «Трабзонспора», сообщает sporx. Наиболее вероятным выглядит аренда футболиста, учитывая высокую стоимость трансфера. В текущем сезоне болгарин сыграл в 12 матчах Премьер-лиги, забив два гола. Стоит отметить, что Попов с 2010 по 2012 год выступал в турецкой Суперлиге за «Газиантепспор».

    Ранее появилась информация об интересе со стороны «Трабзонспора» к полузащитнику «Терека» Олегу Иванову, контракт которого истекает летом 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 11:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2744

      a_who 16 декабря 2016, 18:25

      не отдавать ! до конца сезона будет полезен !

      1
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 16 декабря 2016, 17:37

      вообще нет смысла сейчас отдавать Попова!!!до конца чемпа он по-любому нужен!!

      2
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 16 декабря 2016, 17:32

      Хрен вам, а не Попов!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:53

      Кстати Олег Иванов точно не поедет. Терек своим лидерами точно не разбрасывается.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:53

      Вообще нормальный вариант. Хоть на лавке сидеть не будет. Как его активно хотели сплавить в туже Сампдорию в межсезонье. Или куда там. Так что посмотрим каковы трансферные цели Спартака. Отдать в аренду можно. С учётом его ЗП, но не более того.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 декабря 2016, 12:28

      в аренду основного игрока, хахаха, была бы Барса, Реал или топ клуб ещё возможно, но отпускать в Табзонспор его это бред

      0
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 16 декабря 2016, 12:07

      Спартаку незачем отдавать качественного футболиста, а Попову лучше тут бооться за место в составе и титул, чем в середняняка турецкой лиги идти, разве что если Самедов все же перейдет..

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 16 декабря 2016, 11:54

      Не такой большой вариант игры в полузащите сейчас у Спартака, чтобы разбрасываться хорошими игроками. Не хотелось бы чтобы Ивелин уходил

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