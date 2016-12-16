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  • Сарсания: «Спартак» не должен смущать возраст Луиса Адриано»

Сарсания: «Спартак» не должен смущать возраст Луиса Адриано»

16 декабря 2016, 06:10
8

Известный российский специалист Константин Сарсания прокомментировал возможный трансфер нападающего «Милана» Луиса Адриано в московский «Спартак».

«Адриано в «Шахтере» мне нравился. По своим качествам это классный форвард. Исхожу из того, что бразилец показывал, выступая в «Шахтере». С другой стороны, в «Милане» он выходит на поле нечасто, мог потерять игровой ритм. Но у «Спартака» есть около полутора месяцев предсезонной подготовки, чтобы дать Адриано игровую практику.

Сравнение с Зе Луишем? По тому, как бразилец выглядел в «Шахтере», он, на мой взгляд, сильнее. Не должен смущать и возраст – 29 лет. Потому что такой возможности стать чемпионом, как в этом сезоне, у «Спартака» больше может и не быть», – рассказал Сарсания.

Напомним, в четверг появилась информация о заинтересованности руководства «Спартака» в трансфере Луиса Адриано из «Милана». В текущем сезоне бразилец провел семь матчей в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Милан Шахтер Адриано Луис Зе Луиш Сарсания Константин
Комментарии (8)
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KWN37
1481860237
В принципе неплохой вариант, а цена вопроса ?
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agrmark
1481866140
Хороший вариант, лишь бы играл и в Спартаке хорошо!
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VSEzaSPARTAK
1481870811
однозначно,надо брать!!!
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Gazelvagen877
1481871638
Поговаривают 22.5 ляма хотят.думаю дохрена и потом не продать его уже даже за столько.но как игрок он мощный.Каррера знает кого берет
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витёчек
1481873141
адриано в шахтере на один гол надо было 6-7 моментов,в спартаке такого не будет
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alexis02lion
1481896727
Болельщики ЦСКА явно обрадуются. У них бревно Траоре, вон в Спартак бревно Адриано тянут. В Зенит его к товарищу Луческу, у него подход к нему есть, а тут явно тоже может прозябать как и в Милане.
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serppion
1481939543
«Спартак» должны смущать результативность Луиса Адриано и отсутствие игровой практики в Милане. Считаю, его покупка - деньги на ветер.
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