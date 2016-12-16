Сарсания: «Спартак» не должен смущать возраст Луиса Адриано»

Известный российский специалист Константин Сарсания прокомментировал возможный трансфер нападающего «Милана» Луиса Адриано в московский «Спартак».

«Адриано в «Шахтере» мне нравился. По своим качествам это классный форвард. Исхожу из того, что бразилец показывал, выступая в «Шахтере». С другой стороны, в «Милане» он выходит на поле нечасто, мог потерять игровой ритм. Но у «Спартака» есть около полутора месяцев предсезонной подготовки, чтобы дать Адриано игровую практику.

Сравнение с Зе Луишем? По тому, как бразилец выглядел в «Шахтере», он, на мой взгляд, сильнее. Не должен смущать и возраст – 29 лет. Потому что такой возможности стать чемпионом, как в этом сезоне, у «Спартака» больше может и не быть», – рассказал Сарсания.

Напомним, в четверг появилась информация о заинтересованности руководства «Спартака» в трансфере Луиса Адриано из «Милана». В текущем сезоне бразилец провел семь матчей в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.